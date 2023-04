https://it.sputniknews.com/20230417/usa-trasferiranno-veicoli-militari-alle-esercitazioni-in-finlandia-attraverso-lestonia-17161052.html

USA trasferiranno veicoli militari alle esercitazioni in Finlandia attraverso l'Estonia

USA trasferiranno veicoli militari alle esercitazioni in Finlandia attraverso l'Estonia

Gli Stati Uniti sposteranno l'equipaggiamento militare attraverso l'Estonia questa settimana in preparazione dell'esercitazione Arrow 23 con il nuovo membro... 17.04.2023

"Il gruppo di battaglia del battaglione della 2a brigata corazzata dell'esercito americano effettuerà operazioni per trasportare attrezzature attraverso l'Estonia, per poi inviarle in traghetto attraverso il porto di Tallinn a Helsinki. Le esercitazioni Arrow 23 si terranno in Finlandia", si legge nella nota.Il contingente comprende quasi un intero battaglione di armi combinate corazzate con carri armati Abrams e veicoli da combattimento della fanteria Bradley. Il battaglione con sede in Texas è attualmente di stanza in Lituania, ha osservato l'ambasciata.Secondo il comandante del battaglione, il tenente colonnello Jay Ireland, il rapido movimento dei veicoli dimostra l'impegno del governo degli Stati Uniti a proteggere gli alleati della NATO e la capacità delle forze armate statunitensi come forza combattente credibile.

