Svezia non aderirà alla NATO almeno fino a settembre - media

Secondo alcuni politici turchi ad Ankara, con i quali hanno parlato i corrispondenti svedesi, dopo le elezioni presidenziali e parlamentari del 14 maggio, è improbabile che i deputati turchi discutano della "questione svedese" prima delle vacanze estive, che di solito durano da giugno a settembre.La Sveriges Radio rileva inoltre che dopo l'adesione della Finlandia alla NATO, sono aumentate le pressioni su Turchia e Ungheria da parte di alcuni membri "molto influenti" del blocco - Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna - per far aderire la Svezia all'alleanza il prima possibile. Anche la Norvegia sta negoziando a vari livelli cercando di convincere i paesi che non hanno ratificato la richiesta svedese a farlo.La Svezia ha presentato la domanda di adesione alla NATO il 18 maggio 2022. Tra i 31 paesi dell'alleanza, 29 - ad eccezione di Turchia e Ungheria - hanno ratificato il protocollo. All'inizio del 2023 è scoppiato uno scandalo tra Turchia e Svezia per il rogo al Corano vicino all'ambasciata turca a Stoccolma. Il presidente turco ha affermato che dopo questa e altre azioni anti-turche a Stoccolma, la Svezia non dovrebbe aspettarsi che Ankara sostenga la sua richiesta di adesione alla NATO. Allo stesso tempo, l'alleanza non ha dubbi sul fatto che il regno diventerà presto un membro della NATO.

