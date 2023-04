https://it.sputniknews.com/20230417/sudan-si-oppone-alle-interferenze-esterne-nella-situazione-nel-paese-17162054.html

Sudan si oppone alle interferenze esterne nella situazione nel Paese

Sudan si oppone alle interferenze esterne nella situazione nel Paese

Il ministero degli Esteri sudanese ha ringraziato altri stati per aver offerto assistenza per risolvere la situazione, ma l'ha definito un affare interno... 17.04.2023, Sputnik Italia

2023-04-17T18:06+0200

2023-04-17T18:06+0200

2023-04-17T18:06+0200

sudan

politica

difesa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e7/04/11/17162035_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9d4be11618fca770c8dcb3518b7d544d.jpg

Una nota del ministero degli Esteri rileva che il dicastero "esprime la propria gratitudine ai Paesi arabi e africani, nonché alla comunità internazionale per gli sforzi volti a contribuire a risolvere la situazione nel Paese"."Vorremmo sottolineare che la questione è un affare interno che dovrebbe essere lasciato alla discrezione dei sudanesi al fine di raggiungere il necessario accordo tra di loro, senza interferenze internazionali", ha affermato il ministero.Giovedì 13 aprile, i canali televisivi arabi hanno riferito che la Forza di supporto rapido sudanese ha dispiegato le loro unità nella città di Meroe, nel nord del paese, l'esercito sudanese ha chiesto di abbandonare l’area. Sabato sono scoppiati combattimenti in Sudan tra la RSF e l'esercito regolare. I primi hanno dichiarato di aver preso il controllo del Palazzo della Repubblica (palazzo presidenziale) di Khartoum, dell'aeroporto internazionale della capitale, nonché della base aerea di Meroe. La RSF ha accusato l'esercito regolare di aver attaccato la sua base nella capitale con "l'uso di ogni tipo di arma". L'esercito ha affermato che le dichiarazioni della RSF non sono vere e che tutte le strutture strategiche, incluso il palazzo presidenziale, sono controllate dalle forze armate. I militari hanno anche notato che la RSF li ha attaccati per primi. Il capo del Consiglio sovrano di transizione del Sudan e comandante in capo delle forze armate del paese, Abdel Fattah Burhan, ha emesso un decreto che scioglie la RSF.

sudan

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

sudan, politica, difesa