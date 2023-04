https://it.sputniknews.com/20230417/slovacchia-consegna-13-caccia-mig-29-allucraina-17160456.html

Slovacchia consegna 13 caccia MiG-29 all'Ucraina

Slovacchia consegna 13 caccia MiG-29 all'Ucraina

La Slovacchia ha completato il trasferimento dei caccia MiG-29 in Ucraina, ha affermato il ministro della Difesa slovacco Yaroslav Nagy. 17.04.2023, Sputnik Italia

"Tredici MiG sono già in Ucraina", ha scritto Nagy sui social.Il ministro ha ricordato che quattro caccia sono stati trasferiti da piloti ucraini a marzo, i restanti nove sono stati trasferiti via terraIn precedenza, Nagy aveva riferito che come compensazione per i MiG trasferiti in Ucraina, gli Stati Uniti avrebbero fornito a Bratislava 12 elicotteri AH-1Z Viper.Alla fine di marzo, l'ex primo ministro Robert Fico, capo del partito Smer, ha affermato che i caccia MiG-29 erano stati consegnati all'Ucraina in grave violazione della costituzione del paese. Secondo lui, la Slovacchia in precedenza non aveva in programma di acquisire elicotteri americani, ma ora il Paese dovrà pagare un extra per ciò di cui non ha bisogno.Il 31 marzo, il Servizio federale per la cooperazione tecnico-militare (FSVTS) della Russia ha annunciato una grave violazione da parte della Slovacchia degli accordi internazionali sulla riesportazione di armi russe durante la consegna di MiG-29 all'Ucraina. Il dipartimento ha indicato che Bratislava non aveva il diritto di farlo senza il consenso di Mosca.

