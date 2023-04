https://it.sputniknews.com/20230417/navi-della-flotta-del-pacifico-russa-conducono-esercitazioni-antisommergibile-nel-mar-del-giappone-17160058.html

Navi della Flotta del Pacifico russa conducono esercitazioni antisommergibile nel Mar del Giappone

Al mattino presto, le navi sono partite dalle loro basi permanenti e, muovendosi in ordine di marcia, sono arrivate nell'area designata del poligono nel Mar del Giappone. Le navi hanno effettuato manovre tattiche come parte di diverse formazioni e fornivano tutti i tipi di difesa e protezione del distaccamento di navi durante la traversata marittima. Al poligono marittimo chiuso in anticipo alla navigazione civile, la grande nave antisommergibile Admiral Panteleev e la fregata Marshal Shaposhnikov hanno sparato da sistemi di artiglieria da 100 mm AK-100 e A-190, nonché da 30 mm AK-630 a fuoco rapido su bersagli marittimi e aerei che simulano gli obiettivi di un finto nemico.Successivamente, gli equipaggi delle navi hanno simulato la ricerca e la distruzione del finto sottomarino nemico. Per questo, gli elicotteri Ka-27PL con stazioni sonar abbassate sono stati sollevati dalle navi. Nell'area di esercitazione sono arrivati ​​anche aerei Tu-142M3 antisommergibile a lungo raggio. Contro il sottomarino "nemico" rilevato alle coordinate indicate dai piloti, una grande nave antisommergibile ha sparato una raffica di cariche di profondità a getto.Inoltre, secondo il piano dell'esercitazione, le navi hanno scoperto un missile anti-nave e, per contrastarlo, hanno impiegato un disturbo passivo. Le navi Admiral Panteleev e Marshal Shaposhnikov hanno anche lanciato missili antiaerei del sistema di difesa aerea Kinzhal contro un bersaglio aereo simulato. Successivamente è stata rilevata una mina galleggiante che minacciava la navigazione civile, è stata distrutta utilizzando sistemi di artiglieria navale.

