https://it.sputniknews.com/20230417/lavrov-parte-per-un-tour-in-america-latina-17160328.html

Lavrov parte per un tour in America Latina

Lavrov parte per un tour in America Latina

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov è partito per un viaggio in America Latina, durante il quale visiterà Brasile, Venezuela, Nicaragua e Cuba, ha... 17.04.2023, Sputnik Italia

2023-04-17T10:15+0200

2023-04-17T10:15+0200

2023-04-17T10:15+0200

russia

politica

america latina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1b/12679642_0:0:2950:1660_1920x0_80_0_0_4989e795d8e15deb808c8df3c3a0cae6.jpg

Il tour si svolgerà dal 17 al 21 aprile. Già nel pomeriggio del 16 aprile il ministero degli Esteri russo ha postato sul proprio canale Telegram un video dall'aereo di Lavrov, dove ha condiviso con i giornalisti torta pasquale e uova.Come notato dal ministero, Lavrov attende un ricco programma, compresi incontri con i leader dei paesi latinoamericani e ministri degli Esteri.Il ministero degli Esteri ha definito l'America Latina una regione amica della Russia, dove si sta costituendo uno dei centri del mondo multipolare, con cui Mosca intende cooperare in modo costruttivo senza alcun diktat esterno. Il ministero ha anche rilevato l'emergere di nuove opportunità per lo sviluppo di una proficua partnership tra Russia e paesi dell'America Latina.Come ha sottolineato lo stesso Lavrov in un articolo pubblicato in vista della sua visita sul quotidiano brasiliano Folha de São Paulo e sulla rivista messicana Buzos, l'America Latina e i Caraibi sono un'area preziosa della politica estera di Mosca, che non deve diventare un'arena per rivalità di potere. La cooperazione della Russia con l'America Latina, ha sottolineato Lavrov, si basa sul pragmatismo e sull'assenza di ideologia, mentre non è diretta contro nessuno.Mosca, ha aggiunto Lavrov, sostiene l'unità, la coesione politica e la stabilità economica degli stati della regione.Il ministro ha anche ricordato che, nonostante le sanzioni occidentali e le pressioni di Stati Uniti e UE, entro la fine del 2022 le esportazioni totali della Russia verso l'America Latina e i Caraibi sono aumentate del 3,8% e le forniture di grano sono aumentate del 48,8%.La Russia è aperta a rafforzare i legami con quei paesi che sono pronti a cooperare sulla base dell'uguaglianza, dell'onestà, del rispetto reciproco e della considerazione degli interessi, ha sottolineato Lavrov.

russia

america latina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, politica, america latina