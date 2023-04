https://it.sputniknews.com/20230417/italia-e-giappone-tengono-trattative-sulla-creazione-di-un-caccia-di-nuova-generazione-17159757.html

Italia e Giappone tengono trattative sulla creazione di un caccia di nuova generazione

I ministri degli Esteri di Giappone e Italia Yoshimasa Hayashi e Antonio Tajani hanno discusso di relazioni bilaterali, realizzazione congiunta di un caccia di... 17.04.2023, Sputnik Italia

giappone

italia

politica

difesa

"Il ministro Hayashi, riferendosi allo sviluppo congiunto del jet da combattimento di prossima generazione, ha espresso la speranza di far progredire la cooperazione nel settore della sicurezza. I ministri degli Esteri hanno concordato un'ulteriore cooperazione per firmare un accordo sulla produzione congiunta di film. Il ministro Hayashi ha ribadito il suo invito alla cooperazione per revocare al più presto le restrizioni alla fornitura di prodotti giapponesi all'UE", ha affermato il ministero degli Esteri in una nota.A dicembre, i governi di Giappone, Gran Bretagna e Italia hanno concordato di lanciare il Global Combat Air Program per sviluppare congiuntamente un caccia di nuova generazione entro il 2035. In Giappone, dovrebbe sostituire gli F2, e in Italia e Gran Bretagna - Eurofighter Typhoon. A marzo si è svolto a Tokyo il primo incontro dei ministri degli Esteri dei tre Paesi.Come previsto, nel 2023 il Giappone, il Regno Unito e l'Italia dovrebbero iniziare a sviluppare la piattaforma di base del concetto e nel 2024 lo sviluppo diretto del caccia. In precedenza, è stato riferito che i principali appaltatori del progetto sono Mitsubishi Heavy Industries per il Giappone, BAE Systems Plc per il Regno Unito e Leonardo SpA per l'Italia.Nel 2023 il Giappone detiene la presidenza del G7. Il vertice del G7 si svolgerà a Hiroshima dal 19 al 21 maggio. La riunione dei ministri degli Esteri del gruppo è iniziata domenica presso il resort giapponese di Karuizawa a Nagano. Oltre ai paesi del G7, India, Australia, Brasile, Corea del Sud, Vietnam e altri tre paesi hanno ricevuto l'invito a partecipare al vertice di Hiroshima: l'Indonesia a presiedere l'ASEAN, le Isole Cook a presiedere il Forum delle Isole del Pacifico e l'Unione delle Comore presidente dell'Unione Africana. Oltre a questi paesi, sono stati invitati al vertice di Hiroshima i capi di sette organizzazioni: l'ONU, l'Agenzia internazionale dell'energia, il Fondo monetario internazionale, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), la Banca mondiale, l'OMS e la OMC.

