Agricoltori ungheresi perdono circa un terzo del reddito causa import grano ucraino

I produttori di grano ungheresi hanno perso dal 23 al 37% del reddito a causa dell'import dall'Ucraina di 2,5 milioni di tonnellate di grano nell'ultimo anno... 17.04.2023, Sputnik Italia

"Secondo dati generalizzati, lo scorso anno il volume totale delle importazioni di grano e semi oleosi ucraini è stato di 2,5 milioni di tonnellate, di cui 1,8 milioni di tonnellate dirette e 0,7 milioni di tonnellate di importazioni indirette. Giusto per capire quanto sia grande questa quantità e il problema causato: le solite importazioni ucraine negli anni precedenti erano di circa 40-60mila tonnellate all'anno", ha detto Nagy in un'intervista al quotidiano Magyar Nemzet.Secondo lui, la maggior parte dei prodotti ucraini è rimasta in Ungheria, anche se non è possibile fornire cifre esatte. "Molto probabilmente è rimasto nel paese, cosa che sentiamo prima di tutto dal calo dei prezzi. Secondo il nostro sistema di informazioni sui prezzi, il prezzo alla produzione in Ungheria del grano alimentare senza IVA e costi di trasporto era inferiore del 27%, il grano foraggio del 37% e il mais da foraggio è inferiore del 23% rispetto a un anno fa", ha affermato Nagy.Il ministro dell'Agricoltura ungherese ha anche osservato che oltre al grano, l'anno scorso l'Ucraina, utilizzando l’assenza dei dazi di esportazione, ha iniziato a esportare miele, carne di pollame e uova in Europa, sostituendo i prodotti ungheresi dai mercati tradizionali.Nagy ha sottolineato che il basso costo del grano ucraino è associato a metodi di coltivazione non accettati nell'Unione europea e ha ricordato che l'Autorità nazionale ungherese per la sicurezza della catena alimentare ha riscontrato casi di contaminazione del mais ucraino con micotossine e diversi campioni hanno mostrato un positivo risultato in un test sugli OGM.

