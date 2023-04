https://it.sputniknews.com/20230416/scontri-in-sudan-uccisi-oggi-altri-cinque-civili-17158649.html

Scontri in Sudan, uccisi oggi altri cinque civili

Scontri in Sudan, uccisi oggi altri cinque civili

Almeno cinque civili sono stati uccisi e 78 feriti domenica negli scontri in corso tra l'esercito e la Forza di reazione rapida in Sudan, ha detto il comitato... 16.04.2023, Sputnik Italia

2023-04-16T17:39+0200

2023-04-16T17:39+0200

2023-04-16T17:39+0200

sudan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/493/54/4935494_0:157:3080:1890_1920x0_80_0_0_911dd77e531dabf8a7d97def4ac30db9.jpg

Domenica mattina, l'organizzazione pubblica ha riferito che rispetto al giorno precedente, a causa degli scontri nel Paese, almeno 56 persone sono state uccise, 596 sono rimaste ferite.Sabato sono scoppiati combattimenti in Sudan tra le Forze di reazione rapida (FRR) e le truppe dell'esercito regolare. La Forza di reazione rapida sudanese ha dichiarato di aver preso il controllo del Palazzo della Repubblica (palazzo presidenziale) a Khartoum, l'aeroporto internazionale della capitale, e di una base aerea nella città di Meroe nel nord del Paese. L'FRR ha accusato l'esercito regolare di aver attaccato la sua base nella capitale con "l'uso di ogni tipo di arma".L'esercito sudanese ha affermato che le dichiarazioni della FRR non sono vere e che tutte le strutture strategiche, compreso il palazzo presidenziale, sono controllate dalle forze armate. I militari hanno anche notato che le forze della FRR li hanno attaccati per primi. L'esercito sudanese e il servizio di sicurezza generale hanno definito l'FRR una forza ribelle e l'hanno accusato di attaccare il governo e le strutture strategiche. Il capo del Consiglio sovrano di transizione del Sudan e comandante in capo delle forze armate del paese, Abdel Fattah Burhan, ha emesso un decreto che scioglie l'FRR.Al momento, vari scontri tra esercito e FRR sono in corso anche in diverse altre province sudanesi.Le forze opposte in Sudan si stanno scambiando dichiarazioni contrastanti sui successi militari e sul controllo delle strutture, lanciando una guerra dell'informazione su larga scala nei media e nei social network.

https://it.sputniknews.com/20230416/il-presidente-brasiliano-mette-in-guardia-gli-stati-uniti-dallincoraggiare-il-conflitto-ucraino-17156812.html

sudan

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

sudan