https://it.sputniknews.com/20230416/pasqua-ortodossa-il-fuoco-santo-e-stato-portato-in-una-chiesa-nel-donbass-17156708.html

Pasqua ortodossa, il Fuoco Santo è stato portato in una chiesa nel Donbass

Pasqua ortodossa, il Fuoco Santo è stato portato in una chiesa nel Donbass

Il Fuoco Santo, proveniente da Gerusalemme, è stato portato in una chiesa nel Donbas, ha dichiarato il servizio stampa del partito Russia Unita. 16.04.2023, Sputnik Italia

2023-04-16T11:24+0200

2023-04-16T11:24+0200

2023-04-16T11:24+0200

pasqua

donbass

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e7/04/10/17156687_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_bc992a40b96074aa92a7360a4c8b9f83.jpg

'Russia Unita' ha contribuito a consegnare il Fuoco Santo al Donbass. La lampada di Gerusalemme è stata portata in una delle chiese della regione", si legge nella dichiarazione. Il Fuoco Santo di Gerusalemme è stato anche consegnato a un monastero di Melitopol, mentre Leonid Pasechnik, capo ad interim della LPR, ha dichiarato che il Fuoco Santo di Gerusalemme è stato consegnato alla Repubblica Popolare di Lugansk ed è già stato inviato in lampade a tutte le città e i distretti. Il miracolo della discesa del Fuoco Santo avviene alla vigilia della festa della Resurrezione di Cristo secondo il calendario giuliano (quest’anno la Pasqua si celebra oggi 16 aprile). Il Fuoco appare nella Chiesa del Santo Sepolcro, che è costruita sopra il luogo in cui, secondo la tradizione, Gesù Cristo fu crocifisso, sepolto e risorto. Tradizionalmente, il Fuoco Santo viene trasportato in vari Paesi.

donbass

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

pasqua, donbass