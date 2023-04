https://it.sputniknews.com/20230416/papa-francesco-rende-omaggio-ai-cristiani-di-russia-e-ucraina-per-la-pasqua-ortodossa-17157234.html

Papa Francesco fa gli auguri ai cristiani di Russia e Ucraina per la Pasqua Ortodossa

Papa Francesco fa gli auguri ai cristiani di Russia e Ucraina per la Pasqua Ortodossa

Il Sommo Pontefice in occasione della ricorrenza di oggi della Pasqua Ortodossa ha rivolto un messaggio di auguri ai cristiani in Russia e Ucraina dalla... 16.04.2023, Sputnik Italia

Papa Francesco si è rivolto a tutti i cristiani che celebrano la festa della Santa Resurrezione di Cristo questa domenica, e si è rivolto in particolare ai fedeli in Russia e Ucraina, augurando loro la pace.Papa Francesco ha poi osservato che nel mondo continuano le guerre, invitando i credenti a pregare per la cessazione dei conflitti armati, "perché prevalga il dialogo e per la ripresa del cammino sulla via della pace e della concordia".In particolare, ha affermato di seguire con preoccupazione gli sviluppi del Sudan."Penso ai nostri fratelli e sorelle che oggi celebrano la Pasqua in Russia e in Ucraina. Il Signore sia loro vicino e li aiuti a raggiungere la pace!", ha concluso il Pontefice.

