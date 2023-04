https://it.sputniknews.com/20230416/migliorano-le-condizioni-di-salute-di-silvio-berlusconi-trasferito-in-reparto-17159370.html

Migliorano le condizioni di salute di Silvio Berlusconi, trasferito in reparto

Migliorano le condizioni di salute di Silvio Berlusconi, trasferito in reparto

L'ex-presidente del Consiglio italiano, a 12 giorni dal ricovero presso il riparto di terapia intensiva del San Raffaele, è stato trasferito in un altro... 16.04.2023, Sputnik Italia

Dopo l'ultima notte in terapia intensiva priva di complicazioni, i medici del San Raffaele hanno optato per il trasferimento di Silvio Berlusconi in reparto.Intanto dai social si moltiplicano i messaggi di auguri indirizzati all'ex-premier, in prima linea il ministro Matteo Salvini, che scrive:Oggi a visitare Berlusconi è stato il presidente Mediaset Fedele Confalonieri.

