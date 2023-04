L'Ungheria si unisce alla Polonia e vieta le importazioni di prodotti agricoli dall'Ucraina

https://it.sputniknews.com/20230416/lungheria-si-unisce-alla-polonia-e-vieta-le-importazioni-di-prodotti-agricoli-dallucraina-17156385.html

In precedenza, sabato, la Polonia aveva a sua volta vietato le importazioni di prodotti agricoli ucraini di origine vegetale e animale fino al 30 giugno 16.04.2023, Sputnik Italia

L'Ungheria ha seguito l'esempio della Polonia e ha vietato le importazioni di cereali, semi oleosi e una serie di altri prodotti agricoli dall'Ucraina fino al 30 giugno 2023, ha dichiarato sabato il Ministro dell'Agricoltura ungherese Istvan Nagy.Il divieto rimarrà in vigore fino al 30 giugno 2023, secondo la dichiarazione. Entro tale data, Budapest si aspetta che l'Unione Europea elabori misure per sostenere gli agricoltori europei e riveda i regolamenti sulle importazioni esenti da dazi dei prodotti agricoli dall'Ucraina.In precedenza, sabato, la Polonia aveva a sua volta vietato le importazioni di prodotti agricoli ucraini di origine vegetale e animale fino al 30 giugno, secondo un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e della Tecnologia. Prima del decreto, il Gabinetto polacco ha tenuto una riunione a Varsavia, dove il Ministro dell'Agricoltura Robert Telus ha illustrato gli attuali problemi legati all'afflusso incontrollato di prodotti agricoli a basso costo dall'Ucraina. I membri del Consiglio dei Ministri, presieduto dal Primo Ministro polacco Mateusz Morawiecki, hanno discusso le possibili soluzioni e le misure formali che la Polonia può adottare per proteggere i suoi agricoltori e consumatori, nonché per stabilizzare il mercato agricolo.

