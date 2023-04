https://it.sputniknews.com/20230416/la-germania-chiude-le-ultime-tre-centrali-nucleari-del-paese-17157553.html

La Germania chiude le ultime tre centrali nucleari del Paese

La Germania chiude le ultime tre centrali nucleari del Paese

La notte del 16 aprile sono state chiuse le centrali nucleari Isar 2 in Baviera, Neckarwestheim 2 nel Baden-Württemberg ed Emsland in Bassa Sassonia. 16.04.2023, Sputnik Italia

La Germania ha chiuso le ultime tre centrali nucleari in funzione, riferisce ZDF.Nella notte di domenica 16 aprile sono state chiuse le centrali nucleari Isar 2 in Baviera, Neckarwestheim 2 nel Baden-Württemberg ed Emsland in Bassa Sassonia. L'ultimo dei tre è stato il reattore di Neckarwestheim.Nel 1961, la centrale nucleare di ricerca Kahl a Großwelzheim, in Baviera, fornì per la prima volta elettricità alla rete pubblica. A metà degli anni '70 in Germania iniziarono le proteste contro la costruzione di una centrale nucleare. Dopo aver vinto le elezioni del Bundestag del 1998, l'SPD e i Verdi si sono posti l'obiettivo di eliminare gradualmente l'energia nucleare. Nel 2002, questo è stato sancito dalla legge. Per la centrale nucleare è stata fissata una vita operativa complessiva di circa 32 anni, l'ultima centrale avrebbe dovuto chiudere nel 2022.Dopo che il cancelliere Angela Merkel è salito al potere nel 2009, ha nuovamente prolungato la vita di 17 centrali nucleari. La decisione finale di rifiutare è stata presa dal governo Merkel dopo il disastro della centrale nucleare di Fukushima-1 in Giappone nel 2011. Le ultime tre centrali nucleari - Isar 2, Emsland e Neckarwestheim 2 - dovevano essere definitivamente disconnesse dalla rete alla fine dello scorso anno. Tuttavia, a causa delle ostilità in Ucraina e della crisi energetica, lo spegnimento dei reattori è stato rinviato alla primavera di quest'anno.

