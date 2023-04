https://it.sputniknews.com/20230416/la-baviera-esorta-il-governo-federale-tedesco-a-concederle-il-controllo-sulla-sua-centrale-nucleare-17158128.html

La Baviera esorta il governo federale tedesco a concederle il controllo sulla sua centrale nucleare

Lo stato tedesco della Baviera sta sollecitando il governo federale a concedergli autonomia decisionale sul futuro della centrale nucleare Isar 2, recentemente... 16.04.2023, Sputnik Italia

Dopo che questo sabato la Germania ha spento le sue ultime tre centrali nucleari funzionanti, Isar 2, Emsland e Neckarwestheim 2, come parte della politica di eliminazione graduale del nucleare del Paese, il ministro-presidente della Baviera, Markus Soder, ha rivolto un appello al governo centrale tedesco affinché venga concesso al Land piena autonomia sulla questione nucleare.Lo stesso ha aggiunto che "è impensabile che un Paese di ingegneri come la Germania perda volontariamente qualsiasi pretesa di plasmare il futuro ed "essere competitivo a livello internazionale".Soder ha proseguito dicendo che è necessario sviluppare una strategia di ricerca nazionale per un ulteriore utilizzo delle scorie nucleari.Il leader bavarese ha anche sottolineato che è importante presentare un piano di emergenza per riattivare immediatamente le tre centrali nucleari spente nel caso in cui il prossimo inverno dovesse rivelarsi rigido.

