Iran e Venezuela firmano accordi di cooperazione in area petrolifera

Iran e Venezuela firmano accordi di cooperazione in area petrolifera

2023-04-16T15:31+0200

Iran e Venezuela hanno firmato nuovi documenti e memorandum d'intesa per rafforzare la cooperazione bilaterale nel settore petrolifero, ha riferito domenica l'agenzia di stampa iraniana Tasnim.Durante la loro visita a Caracas, in Venezuela, Javad Owji, ministro del petrolio iraniano, e Delcy Rodriguez, primo vicepresidente del Venezuela, hanno firmato una serie di documenti di cooperazione e memorandum d'intesa per rafforzare la cooperazione bilaterale nei settori dell'industria petrolifera.Le aree includono lo sviluppo di giacimenti petroliferi, il rinnovamento di raffinerie e complessi petrolchimici e anche il commercio di petrolio. Pedro Rafael Tellechea, ministro del petrolio del Venezuela, e il suo omologo iraniano hanno sottolineato la necessità di massimizzare la capacità di questi complessi.In base agli accordi, l'Iran esporterà in Venezuela servizi tecnici e di ingegneria, nonché condensati di petrolio e gas e prodotti petroliferi.

