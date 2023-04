https://it.sputniknews.com/20230416/il-presidente-brasiliano-mette-in-guardia-gli-stati-uniti-dallincoraggiare-il-conflitto-ucraino-17156812.html

Il presidente brasiliano mette in guardia gli Stati Uniti dall'incoraggiare il conflitto ucraino

Washington e i suoi alleati hanno già fornito a Kiev armi per miliardi di dollari, cosa che, secondo la Russia non fa che prolungare lo stallo in atto in... 16.04.2023, Sputnik Italia

Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha messo in guardia Washington dall'istigare ulteriormente la crisi in corso in Ucraina, dove la Russia continua la sua operazione militare speciale.Lula ha detto ai giornalisti, dopo aver avuto colloqui con il presidente cinese Xi Jinping nel corso della sua visita a Pechino, che "gli Stati Uniti devono smettere di incoraggiare la guerra e iniziare a parlare di pace", rivolgendo lo stesso invito anche all'Unione Europea:Lo stesso ha anche rivelato che durante il suo incontro con il presidente cinese, in particolare, hanno discusso di formare un gruppo di leader che la pensano allo stesso modo, per affrontare l'emergenza ucraina.L'intervento di Lula arriva dopo che l'addetto stampa della Casa Bianca Karine Jean-Pierre ha chiarito che gli Stati Uniti continueranno a dare aiuti militari all'Ucraina.Washington e i suoi alleati hanno aumentato la loro assistenza militare a Kiev poco dopo che la Russia ha lanciato l'operazione speciale in Ucraina.Mosca ha ripetutamente avvertito i Paesi che inviano armi a Kiev di considerare le loro spedizioni militari come obiettivi legittimi, sottolineando il fatto che tali aiuti altro non faranno, se non portare ad un prolungamento della crisi in atto in Ucraina.

