Nei file trapelati dal Pentagono c'è anche un'analisi della preparazione militare di Taiwan

"I documenti segreti statunitensi trapelati mostrano la vulnerabilità di Taiwan alla superiorità aerea militare della Cina", ha riferito il Washington Post.Il Pentagono sta indagando su una fuga sui social network di materiali che descrivono lo stato delle truppe ucraine e i piani degli Stati Uniti e della NATO per rafforzarle.Allo stesso tempo il New York Times ha osservato che i documenti, datati all'inizio di marzo, sarebbero stati distribuiti in "canali telegrafici filogovernativi russi".È stato affermato che su Internet potrebbero essere finiti più di 100 documenti, con il danno derivante da quanto accaduto stimato significativo.Il Pentagono riferisce che si stanno studiando le informazioni sulla fuga di notizie.Il quotidiano chiarisce inoltre, citando materiali del Pentagono, che Taiwan nutre dubbi sulla capacità dei suoi sistemi di difesa aerea di "rilevare accuratamente i lanci di missili" e che poco più della metà degli aerei taiwanesi è pienamente qualificata per la missione.Secondo la pubblicazione, i documenti non contengono "un'analisi completa delle capacità della Cina e delle vulnerabilità di Taiwan", ma nel complesso dipingono "un quadro desolante della preparazione complessiva di Taiwan".La situazione intorno a Taiwan si è notevolmente aggravata dopo una visita nell'isola all'inizio di agosto dello scorso anno da parte di Nancy Pelosi, allora presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti.La Cina, che considera l'Isola una delle sue province, ha condannato la visita di Pelosi, vedendo in questa mossa il sostegno degli Stati Uniti al separatismo taiwanese, e ha tenuto esercitazioni militari su larga scala.

