Ministro degli Esteri siriano è arrivato in Algeria in visita ufficiale

Il ministro degli Esteri siriano Faisal Mekdad è arrivato nella capitale algerina di Algeri in visita ufficiale, secondo quanto riferito sabato dai media... 15.04.2023, Sputnik Italia

Mekdad terrà colloqui con alti funzionari algerini per discutere le relazioni bilaterali e il coordinamento, nonché gli ultimi sviluppi sull'arena internazionale e nelle relazioni inter-arabe, ha riferito l'agenzia di stampa statale.Il massimo diplomatico siriano ha affermato al suo arrivo in Algeria, come citato nel rapporto, che i due paesi condividono un forte legame che deve essere rafforzato e sviluppato.All'inizio della settimana, Faisal Mekdad ha visitato l'Arabia Saudita, che è stata la prima visita di un funzionario siriano nel Paese dallo scoppio del conflitto in Siria. Le parti hanno concordato di riprendere il traffico aereo e il funzionamento dei consolati, oltre a sottolineare la necessità di una soluzione politica in Siria e di un ritorno sicuro dei rifugiati siriani in patria.Venerdì, i ministri degli Esteri di un certo numero di stati arabi si sono incontrati nella città saudita di Jeddah per le consultazioni, che sono proseguite per 2 ore e mezza e si sono concluse con il consenso sul fatto che la leadership e l'unità araba avrebbero giovato alla risoluzione politica della crisi siriana e al ritorno del Paese alla la Lega Araba.L'adesione della Siria alla Lega araba è stata congelata nel novembre 2011, dopo lo scoppio di un conflitto armato nel Paese. Diversi paesi arabi hanno richiamato i propri ambasciatori da Damasco. La Siria non ha adottato la decisione sulla sua sospensione dall'organizzazione, ritenendola illegale. Allo stesso tempo, la Lega Araba quasi non ha partecipato ai negoziati per l'insediamento in Siria, uno dei principali paesi arabi.

