https://it.sputniknews.com/20230415/le-navi-della-flotta-russa-del-pacifico-continuano-esercitazioni-navali-su-larga-scala-17154338.html

Le navi della Flotta russa del Pacifico continuano esercitazioni navali su larga scala

Le navi della Flotta russa del Pacifico continuano esercitazioni navali su larga scala

Le navi della flotta del Pacifico della Marina Russa hanno lasciato la loro base di Vladivostok per una esercitazione congiunta con altri natanti presenti... 15.04.2023, Sputnik Italia

2023-04-15T15:40+0200

2023-04-15T15:40+0200

2023-04-15T15:40+0200

flotta del pacifico

russia

mosca

esercitazioni

flotta

marina militare

ministero della difesa

mar del giappone

asia

oceano pacifico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/16/10450245_0:333:3032:2039_1920x0_80_0_0_c3f4adbb958dba7be6a2129824d43164.jpg

Questo sabato mattina la nave del complesso di misurazione "Maresciallo Krylov", la fregata "Maresciallo Shaposhnikov", le corvette "Eroe della Federazione Russa Aldar Tsydenzhapov" e "Gromkiy", così come le navi lanciamissili del gruppo di navi che proteggono i mari territoriali sono partite dalla base della Flottiglia Primorsky delle forze eterogenee della flotta del Pacifico russa.Le imbarcazioni della Marina, per eseguire compiti di "ispezione a sorpresa", si sono unite ad altre navi che stanno già operando nelle acque del Mar del Giappone e del Mare di Okhotsk.Il Ministro della Difesa russo Sergey Shoigu venerdì 14 aprile ha dichiarato che l'intera flotta del Pacifico è stata allertata e portata al massimo grado di prontezza come parte della pratica nel condurre ispezioni a sorpresa.

https://it.sputniknews.com/20230415/ex-ufficiale-del-pentagono-le-capacita-russe-nella-guerra-elettronica-non-sono-seconde-a-nessuno-17153874.html

russia

mar del giappone

asia

oceano pacifico

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

flotta del pacifico, russia, mosca, esercitazioni, flotta, marina militare, ministero della difesa, mar del giappone, asia, oceano pacifico, sergej shoigu, ministro, mondo, armamenti