La Germania chiede l'introduzione di sanzioni dell'UE contro l'industria nucleare russa

Il ministro dell'Economia Habeck: la Germania sostiene le sanzioni dell'UE contro l'industria nucleare russa. 15.04.2023, Sputnik Italia

2023-04-15T16:33+0200

Berlino è favorevole all'imposizione di sanzioni UE contro l'industria nucleare russa, ha dichiarato Il ministro dell'Economia tedesco Robert Habeck in un'intervista all'agenzia tedesca Dpa.Habeck ha osservato che la tecnologia nucleare è "un'area estremamente sensibile".Secondo lui, la Russia non può più essere considerata un partner affidabile in questo settore.Intanto la Germania questo sabato interromperà il funzionamento delle ultime tre centrali nucleari tedesche operative, "Isar-2", "Neckarwestheim-2" e "Emsland".Inizialmente, era previsto che Berlino avrebbe abbandonato l'energia nucleare nel 2022, ma in seguito i piani sono stati modificati.In precedenza il Paese aveva già chiuso tre delle ultime sue sei centrali nucleari.Di recente, il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjártó ha dichiarato in un'intervista a Sputnik che Budapest "non accetterà mai l'imposizione di sanzioni contro Rosatom, perché sarebbe una minaccia per la sicurezza energetica del Paese".Secondo il ministro, inoltre, l'introduzione di restrizioni non è stata sostenuta da alcuni dei Paesi in Europa che usano l'energia nucleare.

