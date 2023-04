https://it.sputniknews.com/20230415/il-governo-polacco-autorizza-il-divieto-temporaneo-sulle-importazioni-di-grano-ucraino-17155363.html

Il governo polacco autorizza il divieto temporaneo sulle importazioni di grano ucraino

Il governo polacco autorizza il divieto temporaneo sulle importazioni di grano ucraino

Il Consiglio dei ministri polacco ha autorizzato sabato i capi delle agenzie competenti a vietare temporaneamente le importazioni di grano dall'Ucraina, ha... 15.04.2023, Sputnik Italia

Il governo polacco ha tenuto una riunione a Varsavia, dove il ministro dell'agricoltura Robert Telus ha delineato gli attuali problemi relativi all'afflusso incontrollato di prodotti agricoli a basso costo dall'Ucraina.I membri del Consiglio dei ministri, presieduti dal primo ministro polacco Mateusz Morawiecki, hanno discusso le possibili soluzioni e le misure formali che la Polonia può adottare per proteggere i suoi agricoltori e consumatori, nonché stabilizzare il mercato agricolo.Si noti che i ministri competenti sono in costante contatto con le autorità ucraine per affrontare la "difficile situazione legata alla destabilizzazione del mercato agricolo", si legge nella dichiarazione.

