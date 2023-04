https://it.sputniknews.com/20230415/blinken-la-fuga-di-informazioni-non-ha-influenzato-le-relazioni-usa-con-i-partner-17154214.html

Blinken: la fuga di informazioni non ha influenzato le relazioni USA con i partner

Blinken: la fuga di informazioni non ha influenzato le relazioni USA con i partner

Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha dichiarato in una conferenza stampa nella capitale vietnamita di Hanoi che la fuga di documenti segreti... 15.04.2023, Sputnik Italia

"Abbiamo contattato i nostri alleati e partner dopo che queste fughe di notizie sono diventate note. Lo abbiamo fatto ad alto livello e abbiamo chiarito il nostro impegno per la protezione dell'intelligence e le partnership di sicurezza", ha detto Blinken in una conferenza stampa, trasmessa su YouTube.Secondo questi, gli Stati Uniti hanno provato gratitudine in relazione alle misure adottate in risposta alla fuga di notizie.Il soldato di prima classe dell'aeronautica americana Jack Teixeira è stato incriminato venerdì in un tribunale di Boston e rischia 10 anni di reclusione per “archiviazione e trasmissione abusiva di informazioni sulla difesa nazionale”, e altri 5 per “sequestro e custodia abusiva di documenti o materiali classificati”. Teixeira rimarrà in custodia cautelare fino alla prossima udienza, fissata per il 19 aprile.Il Pentagono sta indagando su una fuga sul social network di materiali che descrivono lo stato delle truppe ucraine e i piani degli Stati Uniti e della NATO per rafforzarle. Il New York Times ha osservato che i documenti, datati all'inizio di marzo, sarebbero stati distribuiti in "canali telegrafici filogovernativi russi". È stato affermato che su Internet potrebbero essere finiti più di 100 documenti, il danno derivante da quanto accaduto è stimato significativo. Il Pentagono ha detto a RIA Novosti che sta studiando le informazioni sulla fuga di notizie. L'addetto stampa del presidente della Russia Dmitry Peskov, rispondendo a una domanda sulla fuga di notizie, ha affermato che la Federazione Russa non aveva dubbi sul coinvolgimento diretto o indiretto degli Stati Uniti e della NATO nel conflitto ucraino.Secondo il Washington Post, il giovane ha iniziato a pubblicare documenti riservati su un server Discord intorno al febbraio 2022, all'inizio dell'operazione militare speciale della Russia in Ucraina. Teixeira avrebbe considerato il conflitto in Ucraina "deprimente" e pensava che Mosca e Kiev "dovrebbero avere più in comune di ciò che le separa".

