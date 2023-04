Asilo e linee di trasporto danneggiati nella regione di Donetsk a causa dei bombardamenti ucraini

"Le linee operative del JCCC della DPR il 15 aprile hanno ricevuto informazioni sui danni a seguito di bombardamenti da parte delle forze armate dell'Ucraina) delle città della repubblica: la città di Donetsk (distretto Petrovsky) - registrati danni all'edificio dell'MBDE "Asilo n. 324 di Donetsk" in via Architectorov. Insediamento di Gorlovka (distretto di Kalininskyi) - sono stati registrati danni alla rete del dipartimento di tram e filobus in via Peresypkina", si legge nel rapporto.