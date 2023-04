https://it.sputniknews.com/20230414/usa-il-militare-arrestato-per-aver-divulgato-documenti-del-pentagono-rischia-fino-a-10-anni-17152723.html

Usa, il militare arrestato per aver divulgato documenti del Pentagono rischia fino a 10 anni

Jack Teixeira, militare americano che è stato arrestato in merito al recente caso dei documenti trapelati del Pentagono, rischia fino a 10 anni. 2 i capi di... 14.04.2023, Sputnik Italia

Jack Teixeira, soldato della US National Guard Air Force sospettato di aver organizzato la recente fuga di materiali segreti del Pentagono, è stato accusato in merito a due capi d'accusa, ha riferito Sputnik. In merito alle accuse mosse nei suoi confronti rischia fino a dieci anni di carcere.Secondo il secondo comma, Teixeira è accusato di sequestro e conservazione illegale di documenti segreti, la pena massima di reclusione è di cinque anni.Si precisa che sarà in custodia almeno fino alla prossima udienza in tribunale, prevista per il 19 aprile.Gli agenti dell'FBI hanno arrestato Teixeira in merito all'accusa di coinvolgimento nella fuga di materiali classificati del Pentagono.Secondo i resoconti dei media, mentre prestava servizio presso la base militare di Fort Bragg, Teixeria ha pubblicato questi documenti nella chat del social network Discord, popolare tra i giocatori, dopo di che i documenti sono finiti su vari canali Telegram e sui media.La Casa Bianca ha rifiutato di confermare l'autenticità delle informazioni trapelate e ha detto "di non essere ancora pronta a spiegare come si è verificata la fuga di notizie".Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti valuta il danno causato dall'incidente come "significativo".L'addetto stampa del presidente della Russia Dmitry Peskov, commentando l'incidente, ha affermato che Mosca non dubita del coinvolgimento diretto o indiretto degli Stati Uniti e dei suoi partner nella crisi in corso in Ucraina.

