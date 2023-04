https://it.sputniknews.com/20230414/orban-dice-la-sua-a-proposito-dellidea-di-dare-allucraina-armi-alluranio-impoverito-17151041.html

Orban dice la sua a proposito dell'idea di dare all'Ucraina armi all'uranio impoverito

Orban dice la sua a proposito dell'idea di dare all'Ucraina armi all'uranio impoverito

Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha detto che i discorsi dei Paesi occidentali sul trasferimento all'Ucraina di armi contenenti uranio impoverito gli... 14.04.2023, Sputnik Italia

In precedenza, il 21 marzo, il Vice Segretario alla Difesa del Regno Unito, Annabel Goldie, aveva dichiarato che il Regno Unito avrebbe consegnato all'Ucraina i carri armati Challenger 2 e i proiettili perforanti che contengono uranio impoverito. La portavoce del Ministero, Maria Zakharova, ha descritto l'uso di proiettili all'uranio impoverito come un atto di genocidio nei confronti della popolazione contro cui tali armi vengono utilizzate. L'uso di munizioni all'uranio causerebbe danni irreparabili alla salute della popolazione non solo militare ma anche civile dell'Ucraina, ha dichiarato Igor Kirillov, capo della difesa radiologica, chimica e biologica delle Forze Armate russe. Le conseguenze a lungo termine dell'uso di armi all'uranio impoverito potrebbero essere molto gravi e il popolo ucraino dovrebbe chiedersi se davvero vuole questo, ha detto il vicepresidente russo del Consiglio di Sicurezza Dmitry Medvedev. L'uranio naturale è composto principalmente dagli isotopi uranio-238 (circa 99,3%) e uranio-235 (circa 0,7%). L'uranio impoverito è l'uranio che rimane dopo che l'uranio-235 è stato separato attraverso l'arricchimento. Tuttavia, lo 0,2-0,3% di uranio-235 rimane nell'uranio impoverito. L'uranio ha una densità simile a quella del tungsteno. Ciò consente ai proiettili più piccoli di avere una massa pari a quella della maggior parte degli altri metalli, riducendo al contempo la resistenza aerodinamica. L'uranio impoverito viene utilizzato nei nuclei dei cosiddetti proiettili perforanti sub-calibro, che hanno un'elevata energia cinetica. Poiché l'uranio è piroforico (le sue particelle fini si auto-accendono nell'aria), i proiettili all'uranio impoverito hanno un effetto perforante significativamente maggiore rispetto ai proiettili con nucleo in tungsteno. La radioattività dell'uranio impoverito è inferiore a quella del minerale di uranio naturale ma, come altri metalli pesanti, è tossico.

