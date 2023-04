https://it.sputniknews.com/20230414/le-truppe-ucraine-hanno-bombardato-la-lpr-con-gli-himars-quattro-volte-in-24-ore-17150298.html

Le truppe ucraine hanno bombardato la LPR con gli HIMARS quattro volte in 24 ore

Le truppe ucraine hanno bombardato la LPR con gli HIMARS quattro volte in 24 ore

Il lanciarazzi multiplo HIMARS è prodotto negli Stati Uniti dal 2003. Può trasportare sei razzi o un missile balistico tattico ATACMS, con un raggio di fuoco... 14.04.2023, Sputnik Italia

2023-04-14T09:08+0200

2023-04-14T09:08+0200

2023-04-14T09:08+0200

la situazione in ucraina

russia

ucraina

himars

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1e/16539900_0:7:770:440_1920x0_80_0_0_1b29c8aae870f754bc722e07daafaa79.jpg

Le forze ucraine hanno sparato razzi multipli HIMARS contro la Repubblica Popolare di Lugansk quattro volte nelle ultime 24 ore, ha dichiarato l'ufficio di rappresentanza della LPR presso il Centro congiunto per il controllo e il coordinamento delle questioni relative ai crimini di guerra ucraini sul suo canale Telegram. "Sono stati registrati quattro bombardamenti da parte delle formazioni armate ucraine sugli insediamenti di Svatove, Rubizhne e Troitske, utilizzando HIMARS (17 razzi)", ha detto la pubblicazione. Come risultato dei bombardamenti, sono stati distrutti una caldaia e un edificio amministrativo ospedaliero, uno stadio a Svatove, una fabbrica di calze a Rubizhne e una casa e una fattoria a Troitske. Mosca ha ripetutamente avvertito i Paesi occidentali che fornire armi all'Ucraina non cambia nulla e prolunga solo il conflitto. Come ha sottolineato il Ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, gli Stati Uniti e la NATO sono direttamente coinvolti in questo confronto non solo con la fornitura di armi, ma anche con la formazione del personale.

russia

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, ucraina, himars