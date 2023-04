https://it.sputniknews.com/20230414/la-visita-di-lula-in-cina-mostra-pechino-come-valida-alternativa-agli-stati-uniti-17152092.html

La visita di Lula in Cina mostra Pechino come "valida alternativa" agli Stati Uniti

La visita di Lula in Cina mostra Pechino come "valida alternativa" agli Stati Uniti

Il professor Ken Hammond, della New Mexico University, commenta la recente visita del presidente brasiliano Lula al suo omologo cinese, il presidente Xi... 14.04.2023, Sputnik Italia

2023-04-14T17:21+0200

2023-04-14T17:21+0200

2023-04-14T17:51+0200

brasile

cina

pechino

mondo

luiz inácio lula da silva

diplomazia

diplomazia internazionale

geopolitica

usa

xi jinping

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/225/64/2256458_0:181:3523:2162_1920x0_80_0_0_595c2d66d948b439a10f54ee1a7ee2ad.jpg

"La visita del presidente brasiliano in Cina può essere vista come un buon segno ora che sempre più persone si sentono frustrate per il dominio degli Stati Uniti in un mondo unipolare".Lo ha dichiarato, a Sputnik, il dottor Ken Hammond, scrittore e professore di storia dell'Asia orientale e globale presso la New Mexico State University, commentando la recente visita del presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva a Pechino, dove ha incontrato il suo omologo cinese Xi Jinping.Prima di lasciare il Brasile all'inizio di questa settimana, Lula ha promesso che il suo Paese "consoliderà" le sue relazioni con la Cina.Xi Jinping ha dichiarato dopo i colloqui con Lula da Silva che, come partner strategici globali, entrambe le parti "condividono ampi interessi comuni".Lo stesso ha anche sottolineato che la Cina vede le relazioni bilaterali come "un'alta priorità nella sua agenda diplomatica".Lo stesso ha aggiunto che questi Paesi vedono che "i cinesi stanno cercando di costruire un nuovo ordine internazionale multicentrico e che Pechino sta cercando di sostenere lo sviluppo di Paesi come il Brasile attraverso cose come la Belt and Road Initiative. È solo un processo logico".Il professore ha sottolineato che anche se gli Stati Uniti "continuano ad agire come una grande sorta di presenza minacciosa", il mondo moderno rimane "sul punto di cambiare in meglio".Allo stesso tempo Hammond sottolinea come la Cina si senta ormai frustrata in merito alle relazioni con gli Stati Uniti d'America:L'esperto ha anche commentato gli sviluppi di inizio di febbraio, quando il Segretario di Stato americano Antony Blinken ha rinviato la sua visita in Cina per il sospetto pallone cinese nello spazio aereo americano.Hammond ha concluso dicendo che pensa che sia "del tutto legittimo" per la Cina "tenere persone come Blinken un po' a distanza".

brasile

cina

pechino

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

brasile, cina, pechino, mondo, luiz inácio lula da silva, diplomazia, diplomazia internazionale, geopolitica, usa, xi jinping, tony blinken