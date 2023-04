https://it.sputniknews.com/20230414/la-flotta-russa-del-pacifico-e-stata-messa-in-allerta-per-unispezione-a-sorpresa-17150936.html

La Flotta russa del Pacifico è stata messa in allerta per un'ispezione a sorpresa

14.04.2023

L'intera Flotta del Pacifico è stata messa in stato di allerta e portata al massimo grado di preparazione nell'ambito della prassi di condurre ispezioni a sorpresa, ha dichiarato il Ministro della Difesa russo, Generale dell'Esercito Sergey Shoigu, in occasione di una riunione con il personale superiore del Ministero della Difesa. Si è ribadito che al fine di valutare la condizione e migliorare la preparazione degli organi di comando militari, delle truppe e delle forze per svolgere i compiti secondo lo scopo previsto in tutte le direzioni strategiche, il ministero della Difesa russo continua la pratica di condurre ispezioni a sorpresa.

