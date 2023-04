https://it.sputniknews.com/20230414/il-sospetto-trafugatore-dei-documenti-del-pentagono-potrebbe-finire-in-carcere-per-decenni-17150701.html

Il sospetto trafugatore dei documenti del Pentagono potrebbe finire in carcere per decenni

Il paragrafo prevede la reclusione fino a 10 anni e Teixeira potrebbe affrontare accuse separate in relazione a ciascuno dei documenti classificati trapelati. 14.04.2023, Sputnik Italia

Jack Douglas Teixeira, 21 anni, sospettato di aver divulgato i documenti riservati del Pentagono, potrebbe essere condannato a decine di anni di carcere secondo il New York Times, lo stesso giornale che per primo ha diffuso la notizia della fuga. Il paragrafo prevede la reclusione fino a 10 anni e il New York Times ritiene che Teixeira potrebbe affrontare accuse separate in relazione a ciascuno dei documenti classificati trapelati. Teixeira, un membro della Guardia Nazionale Aerea degli Stati Uniti, è stato arrestato ieri con il sospetto di aver pubblicato i documenti riservati trapelati sui social dopo che questi li avrebbe condivisi sulla piattaforma online Discord in un gruppo chiamato Thug Shaker Central.

