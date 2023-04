https://it.sputniknews.com/20230414/ecco-cose-discord-piattaforma-di-messaggistica-usata-per-trapelare-i-documenti-usa-classificati-17153379.html

Ecco cos'è Discord, piattaforma di messaggistica usata per trapelare i documenti usa classificati

La piattaforma di messaggistica Discord è balzata agli onori delle cronache questo mese, in seguito alle segnalazioni secondo cui la stessa è stata utilizzata... 14.04.2023

I documenti trapelati presumibilmente fanno luce sugli interessi degli Stati Uniti in vari angoli del mondo, inclusa la valutazione del Pentagono sulla crisi in corso in Ucraina, anche se la veridicità dei dati divulgati deve ancora essere accertata.Questi materiali, la cui divulgazione è stata attribuita dalle autorità statunitensi a un 21enne della Guardia Nazionale Aerea degli Stati Uniti di nome Jack Teixeira, sono recentemente emersi sui social media, ed è risultato che la prima piattaforma su cui sono apparsi è stata proprio Discord.Ma che cos'è esattamente Discord, un software di comunicazione utilizzato appunto per diffondere queste "informazioni classificate"?DiscordÈ una piattaforma di comunicazione digitale gratuita creata nel 2015 da Jason Citron e Stanislav Vishnevskiy.L'app è gratuita e disponibile su computer desktop e dispositivi mobili.Consente agli utenti di comunicare tra loro tramite messaggi di testo, voce o video chat, nonché di condividere file.Ogni server Discord è in grado di ospitare decine di migliaia di utenti (fino a quasi un milione) che possono configurare i propri canali (essenzialmente chat room) per conversare tra loro e condividere contenuti.Originariamente concepito come mezzo per migliorare la comunicazione tra i giocatori di videogiochi, Discord ha iniziato a godere di una crescente popolarità tra un pubblico molto più ampio dal 2020, quando i blocchi anti-Covid-19 hanno costretto migliaia di persone in tutto il mondo a restare nelle proprie case e ad affidarsi invece alla comunicazione digitale.Discord è gratuito, anche se gli utenti possono optare per un abbonamento a pagamento per l'aggiornamento a Discord Nitro, che offre alcuni vantaggi come la personalizzazione avanzata del server e un maggiore spazio di caricamento dei file.L'aggiornamento, tuttavia, è puramente facoltativo, e non è necessario che gli utenti comunichino tra loro.

