Borrell: l'Ue non teme 'l'ascesa della Cina'

Riguardo le relazioni economiche Borrell ha lamentato un certo sbilancio. 14.04.2023, Sputnik Italia

"Non temiamo l'ascesa della Cina. Tuttavia, sappiamo che la storia del mondo di domani dipenderà anche da come la Cina utilizzerà il suo potere", ha dichiarato Borrell in un post sul blog del sito web del Servizio diplomatico dell'UE. Riguardo le relazioni economiche Borrell ha lamentato un certo sbilancio, soprattutto per alcune materie prime dalle quali l’Europa sarebbe troppo dipendente dalla Cina (cobalto, il manganese, magnesio), tale per cui sarebbe bene "diversificare le catene di fornitura”. Tuttavia, qualsiasi tentativo di cambiare lo status quo con la forza sarebbe inaccettabile", ha detto Borrell con riferimento alla questione Taiwan cercando di abbassare i toni, salvo poi però rialzarli subito dopo aggiungendo che Cina e UE "hanno profonde e gravi differenze" sulla questione dei diritti umani.

