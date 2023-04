https://it.sputniknews.com/20230413/teheran-chiede-indagine-internazionale-sui-biolaboratori-militari-statunitensi-sparsi-per-il-mondo-17147719.html

Teheran chiede indagine internazionale sui biolaboratori militari statunitensi sparsi per il mondo

Teheran chiede indagine internazionale sui biolaboratori militari statunitensi sparsi per il mondo

13.04.2023

"Rapporti pubblicati sui laboratori biologici militari statunitensi in Ucraina e in alcuni altri Paesi causano serie preoccupazioni. Questa attività è contraria agli obblighi internazionali degli Stati Uniti in materia di Convenzione sulle armi biologiche e rappresenta una minaccia per l'umanità. È necessaria un'indagine internazionale imparziale", ha dichiarato il ministero degli Esteri iraniano Nasser Kanaani.All'inizio di aprile, il parlamento russo ha approvato il rapporto di una commissione parlamentare che indaga sulle attività dei laboratori biologici statunitensi in Ucraina.Secondo il documento, almeno 30 laboratori biologici statunitensi rimangono attualmente in Ucraina.Il principale cliente di tali ricerche era infatti il Pentagono, il che potrebbe indicare la natura militare delle ricerche.Il dispiegamento di laboratori biologici statunitensi in Ucraina indica anche possibili piani degli Stati Uniti di usare i loro militari contro la Russia.

