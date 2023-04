https://it.sputniknews.com/20230413/ministero-esteri-russo-senza-risolvere-problemi-sistemici-impossibile-estensione-accordo-sul-grano-17147241.html

Ministero Esteri russo: senza risolvere problemi sistemici, impossibile estensione accordo sul grano

Ministero Esteri russo: senza risolvere problemi sistemici, impossibile estensione accordo sul grano

Il Ministero degli Esteri ha sottolineato che la quota di forniture umanitarie attraverso il Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite (543.928... 13.04.2023, Sputnik Italia

Il Ministero degli Esteri russo, in una dichiarazione rilasciata stamane, ha ribatido che in assenza di progressi nella risoluzione dei cinque problemi sistemici, non sarà possibile un'ulteriore estensione dell'accordo sul grano dopo il 18 maggio. Il Ministero degli Esteri russo ha aggiunto che l'accordo sul grano continua, come prima, a servire esclusivamente le esportazioni commerciali di Kiev nell'interesse dei Paesi occidentali. Il Ministero degli Esteri ha sottolineato che la quota di forniture umanitarie attraverso il Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite (543.928 tonnellate) appare ridicola rispetto alla quantità totale di prodotto esportato di 27,7 milioni di tonnellate. "Tuttavia, Kiev sta cercando di utilizzare anche queste consegne per scopi politici - per promuovere la sua campagna pseudo-umanitaria Grano dall'Ucraina", ha detto il Ministero.

