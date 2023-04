https://it.sputniknews.com/20230413/mig-31-russo-scorta-aereo-norvegese-sul-mare-di-barents-17149731.html

MiG-31 russo scorta aereo norvegese sul Mare di Barents

MiG-31 russo scorta aereo norvegese sul Mare di Barents

Ministero della Difesa: un MiG-31 russo ha scortato l'aereo norvegese vicino al confine sul Mare di Barents. 13.04.2023, Sputnik Italia

Un caccia-intercettore russo MiG-31 ha scortato un aereo da pattugliamento norvegese P-8A Poseidon sul Mare di Barents in volo verso il confine russo, riferisce il centro nazionale di Gestione della difesa (parte del Ministero della Difesa della Federazione Russa).Lo stesso sottolinea che "dopo la manovra di allontanamento dell'aereo militare straniero dal confine di stato della Federazione Russa, l'aereo russo è tornato in sicurezza all'aeroporto di stanziamento, la violazione del confine di stato della Federazione Russa non è stata consentita".Il ministero ha aggiunto che il volo del caccia russo è stato effettuato in stretta conformità con le regole internazionali su acque neutrali senza attraversare le rotte aeree e avvicinarsi pericolosamente all'aereo di uno stato straniero.

