L'UE ha imposto sanzioni contro il gruppo Wagner

https://it.sputniknews.com/20230413/lue-ha-imposto-sanzioni-contro-il-gruppo-wagner-17149221.html

L'Unione europea ha imposto sanzioni contro il gruppo wagner e l'agenzia stampa RIA FAN. 13.04.2023, Sputnik Italia

2023-04-13T19:34+0200

Il Consiglio dell'UE di giovedì ha ampliato l'elenco delle sanzioni personali "per aver minato la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina", aggiungendo due organizzazioni: il gruppo Wagner e l'agenzia stampa RIA FAN, come si evince da documento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.Alla fine di febbraio di quest'anno, l'UE, come parte del decimo pacchetto di sanzioni anti-russe, ha imposto restrizioni contro il gruppo mediatico Patriot, che include RIA FAN.All'epoca, un totale di 1473 persone fisiche e 205 persone giuridiche erano soggette a sanzioni.Per quanto riguarda le persone coinvolte nel pacchetto, vi sono restrizioni sotto forma di congelamento dei beni, e ai cittadini e alle imprese dell'UE è vietato fornire loro fondi.Le persone sono inoltre soggette a un divieto di viaggio che impedisce loro di entrare o transitare nell'UE.

