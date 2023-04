https://it.sputniknews.com/20230413/lopec-mantiene-previsioni-domanda-globale-di-petrolio-nel-2023-di-23-milioni-di-barili-al-giorno-17148502.html

L'OPEC mantiene previsioni domanda globale di petrolio nel 2023 di 2,3 milioni di barili al giorno

"Per il 2023, (la domanda mondiale di petrolio) è invariata rispetto alla valutazione del mese scorso a 2,3 mb/g (...) per il 2023, si prevede che la domanda mondiale di petrolio raggiungerà una media di 101,9 mb/g. Tuttavia, ciò è soggetto a molte incertezze, tra cui l'andamento e il ritmo dell'attività economica sia nei Paesi OCSE che in quelli non OCSE", afferma il rapporto.A marzo, l'OPEC prevedeva una domanda globale di petrolio a 101,9 milioni di barili al giorno. Ad aprile, la previsione è stata leggermente aggiornata a 101,89 milioni di barili al giorno.L'OPEC ha mantenuto le sue previsioni per la produzione di petrolio e condensati della Russia nel 2023 al livello di 10,3 milioni di barili al giorno e si aspetta ancora che diminuisca di 750.000 barili al giorno, secondo il rapporto.L'OPEC ha leggermente rivisto al ribasso le sue previsioni per la produzione di petrolio negli Stati Uniti nel 2023 a 12,57 milioni di barili al giorno, e prevede una crescita da 690.000 barili al giorno a 12,6 milioni di barili al giorno, secondo il rapporto.Secondo lo stesso, la produzione di petrolio negli Stati Uniti nel 2023 ammonterà a 12,57 milioni di barili al giorno.La produzione di petrolio dell'OPEC è diminuita di 86.000 barili al giorno a marzo mese su mese e ha raggiunto i 28,8 milioni di barili al giorno, secondo il suo nuovo rapporto.Secondo i dati dell'OPEC, la conformità dell'alleanza con l'accordo di taglio della produzione petrolifera è stata soddisfatta del 182% a marzo, con l'organizzazione che ha tagliato la produzione di 1,04 milioni di barili al giorno in aggiunta agli obblighi.L'OPEC ha leggermente rivisto al ribasso le sue previsioni per la produzione di petrolio per il 2023 al di fuori dell'organizzazione di 10.000 barili al giorno a 67,19 milioni di barili al giorno, secondo un nuovo rapporto mensile.Secondo gli ultimi dati, la previsione dell'indicatore nel primo trimestre del 2023 è aumentata di 510.000 barili al giorno rispetto alla stima di marzo, a 67,58 milioni di barili al giorno, nel secondo trimestre, di 30.000 barili al giorno a 66,71 milioni.Le previsioni per il terzo trimestre sono state riviste al ribasso di 290.000 barili al giorno a 66,9 milioni di barili al giorno e per il quarto trimestre di 300.000 barili al giorno a 67,57 milioni.Si prevede che i maggiori driver di crescita dell'offerta nel 2023 saranno Stati Uniti, Russia, Canada, Guyana, Cina e Brasile, mentre il più grande calo della produzione è previsto in Norvegia e Thailandia.L'OCSE, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, riferisce di un aumento delle scorte a febbraio:Stando allo stesso, le scorte di greggio dell'OCSE si sono attestate a 1,434 miliardi di barili a febbraio.

