L'ambasciata iraniana apre in Arabia Saudita dopo una pausa di 7 anni

L'ambasciata iraniana a Riad, in Arabia Saudita, è stata aperta per la prima volta in sette anni nell'ambito di un accordo sul ripristino delle relazioni... 13.04.2023, Sputnik Italia

La cerimonia di apertura sarebbe avvenuta poche ore dopo l'annuncio dell'arrivo della delegazione iraniana a Riad, mercoledì.Martedì il ministero degli Esteri iraniano ha inviato una delegazione tecnica da Teheran a Riad per preparare l'apertura dell'ambasciata iraniana nella capitale dell'Arabia Saudita e del consolato a Gedda.All'inizio di marzo, Iran e Arabia Saudita, con la mediazione della Cina, hanno concordato di riprendere i rapporti diplomatici che erano stati interrotti nel 2016.La scorsa settimana, il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amirabdollahian e il suo omologo saudita, il principe Faisal bin Farhan Al Saud, si sono incontrati in Cina e hanno firmato un accordo sul ripristino delle relazioni diplomatiche e sulla preparazione dell'apertura delle missioni diplomatiche.I due Paesi hanno anche deciso di riprendere i voli diretti.

