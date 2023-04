La Serbia non ha fornito e non fornirà armi all'Ucraina, ha detto Vucic

https://it.sputniknews.com/20230413/la-serbia-non-ha-fornito-e-non-fornira-armi-allucraina-ha-detto-vucic-17148868.html

Vucic: la Serbia non ha fornito e non fornirà armi e munizioni all'Ucraina. 13.04.2023, Sputnik Italia

L'agenzia Reuters, citando una fuga di documenti del Pentagono, in precedenza ha scritto che le autorità serbe "hanno già trasferito o sono pronte a trasferire armi in Ucraina".Secondo i dati trapelati dal documento intitolato "Europa e la risposta al conflitto russo-ucraino in corso", che elenca le "posizioni di valutazione" di 38 governi europei in risposta alle richieste di assistenza militare dell'Ucraina, documento citato dall'agenzia, la Serbia ha rifiutato di condurre l'addestramento delle truppe ucraine, ma allo stesso tempo si è impegnata a inviare assistenza letale o l'ha già fornita. Il documento rileva la "volontà politica" e la capacità della Serbia di fornire armi a Kiev in futuro.Come ha sottolineato l'agenzia, il documento statunitense con dati sulla Serbia è classificato come "segreto" e contrassegnato NOFORN, il che significa un divieto di trasferimento a servizi speciali stranieri.È datato 2 marzo ed è timbrato con il sigillo dell'Ufficio dei Capi di Stato Maggiore congiunti.Reuters osserva che non è stato possibile verificare l'autenticità del documento.Il ministro della Difesa serbo Milos Vucevic mercoledì ha detto a Sputnik che "le nuove notizie sulle forniture di armi di Belgrado a Kiev sono false, come le precedenti".Il primo vice-primo ministro e ministro degli Esteri della Serbia Ivica Dacic ha anche respinto le notizie sulla vendita di armi di Belgrado a Kiev e ha sottolineato l'impegno serbo per una posizione di neutralità militare, ha sottolineato il ministero degli Esteri serbo.Il ministro ha sottolineato il rispetto da parte di Belgrado degli atti giuridici nazionali e internazionali e il rifiuto di fornire armi a qualsiasi Stato in caso di "rischio di uno scoppio o la continuazione di un conflitto armato" e una minaccia alla pace e alla sicurezza.

