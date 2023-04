https://it.sputniknews.com/20230413/la-germania-ha-concordato-la-fornitura-di-aerei-mig-29-dalla-polonia-allucraina-17149532.html

La Germania ha concordato la fornitura di aerei MiG-29 dalla Polonia all'Ucraina

La Germania ha concordato la fornitura di aerei MiG-29 dalla Polonia all'Ucraina

La Germania ha accettato di fornire la Polonia all'Ucraina MiG-29 della riserva dell'aeronautica della Repubblica Democratica Tedesca. 13.04.2023, Sputnik Italia

Il governo tedesco ha consentito, su richiesta della Polonia, alla riesportazione in Ucraina dei caccia MiG-29 polacchi, ereditati dall'attuale Repubblica Federale di Germania dopo l'unificazione con la Repubblica Democratica tedesca, riferisce Spiegel.In precedenza, il quotidiano Süddeutsche Zeitung ha riferito che il governo tedesco aveva ricevuto una richiesta da Varsavia per la riesportazione di aerei da combattimento MiG-29 polacchi, nello specifico cinque caccia MiG-29 che erano in servizio all'epoca della RDT e che, dopo la riunificazione tedesca, sono stati venduti alla Polonia nel 2002.In passato la Russia ha inviato una nota ai Paesi della NATO a causa della fornitura di armi all'Ucraina.In merito, il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha osservato che "qualsiasi carico contenente armi per l'Ucraina diventerà un obiettivo legittimo per la Russia".

