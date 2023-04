https://it.sputniknews.com/20230413/agghiacciante-e-spaventoso-le-armi-biologiche-statunitensi-in-ucraina-pongono-enormi-rischi-17147442.html

"Agghiacciante e spaventoso": le armi biologiche statunitensi in Ucraina pongono enormi rischi

Il rapporto della commissione parlamentare russa, che si basa in parte sui risultati precedentemente pubblicati dalle truppe di difesa dai rischi radioattivi, chimici e da armi biologiche della Russia, espone in dettaglio come Washington e Kiev hanno creato una rete di laboratori in tutta l'Ucraina, dove la ricerca biologica orientata ai militari o a doppio scopo è stata eseguita sotto le spoglie di progetti medici biologici o di biosicurezza.La commissione parlamentare ha anche concluso che gli Stati Uniti mirano a sviluppare "un'arma biologica universale geneticamente modificata", in grado di infettare non solo le persone, ma anche gli animali e le colture agricole.Sputnik ha chiesto a Christopher Black, un avvocato penalista internazionale di sede a Toronto, e Igor Nikulin, ex-ispettore della Commissione delle Nazioni Unite sulle armi chimiche, batteriologiche e biologiche, di valutare le conclusioni dell'indagine che fa luce sulla ricerca biologica a doppio scopo con l'uso di agenti patogeni pericolosi in più di 50 laboratori in tutta l'Ucraina, eseguita in collaborazione con subappaltatori del Pentagono.L'avvocato Christopher Black ha detto che per lui leggere il rapporto della Duma "è stata un'esperienza agghiacciante e spaventosa".Lo stesso ha spiegato che l'ex-presidente degli Stati Uniti Richard Nixon ha nel lontano 1969 appoggiato la messa al bando delle armi biologiche, ma di fatto le prove nel rapporto della Duma di Stato russa "stabiliscono che la sua direttiva non è mai stata attuata e la ricerca su queste armi di distruzione di massa continua su larga scala".Secondo Black, il rapporto afferma che le preoccupazioni della Russia sui laboratori biologici sponsorizzati dagli Stati Uniti in Ucraina "non sono solo retorica o propaganda anti-americana", come rivendicato dall'Occidente, e ci sono stati molti casi di usi dannosi di agenti biologici mortali, citando l'esempio di Corea e Cuba, e gli attacchi all'antrace del 2001 negli Stati Uniti.Dal canto suo, "la Russia ha avvertito la comunità internazionale sui pericoli dei biolaboratori sponsorizzati dagli Stati Uniti per anni", ha detto il microbiologo ed ex-ispettore delle armi biologiche delle Nazioni Unite Igor Nikulin.Circa una qualche possibilità che tali dati vengano presi in considerazione sul piano internazionale, Black ha spiegato che la Convenzione delle Nazioni Unite sulle armi biologiche non ha un meccanismo per la sua applicazione a parte consentire che le denunce sul loro uso siano presentate al Consiglio di sicurezza, ma ha affermato che tale denuncia "diventa lettera morta" quando il suo obiettivo è un membro permanente del consiglio con diritto di veto.Ha aggiunto, tuttavia, che le organizzazioni pacifiste possono fornire la leva necessaria per mettere in luce il tema dei biolaboratori.

