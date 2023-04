https://it.sputniknews.com/20230412/serbia-smentisce-forniture-di-armi-allucraina-17145542.html

Serbia smentisce forniture di armi all'Ucraina

In precedenza la Reuters, con riferimento ai documenti segreti trapelati del Pentagono, aveva sostenuto che le autorità serbe o avevano acconsenito o avevano...

“C'è sempre la possibilità che qualche tipo di arma finisca in qualche modo magicamente nell'area del conflitto, ma questo non ha assolutamente nulla a che fare con la Serbia. Questa è una domanda a quegli stati che non rispettano le norme internazionali, le disposizioni contrattuali e le regole commerciali. Ripeto, la Serbia non ha inviato armi all'Ucraina e tutto ciò che è stato pubblicato su questo argomento è una falsa speculazione".Le autorità serbe hanno accettato di fornire armi all'Ucraina aveva riportato in precedenza la Reuters riferendosi a documenti americani segreti trapelati nel web. Secondo questi dati, la Serbia ha rifiutato di addestrare le truppe ucraine, ma si è impegnata a inviare assistenza letale o l'ha già fornita. Nel materiale si rileva la "volontà politica" e la possibilità della Serbia di fornire armi a Kiev in futuro.

it_IT

