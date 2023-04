https://it.sputniknews.com/20230412/oggi-in-russia-e-il-giorno-della-cosmonautica-17146127.html

Oggi in Russia è il Giorno della Cosmonautica

Il 12 aprile del 1961 Yury Gagarin fu il primo uomo della storia a volare nello spazio. 12.04.2023, Sputnik Italia

Il 12 aprile si celebra in Russia la Giornata della Cosmonautica, istituita dalle autorità sovietiche il 9 aprile 1962 in onore del primo volo al mondo nello spazio, effettuato dal pilota Yury Gagarin sulla navicella Vostok, proprio il 12 aprile 1961. Il 12 aprile 1961, alle 9.07 dell'orario di Mosca, il veicolo di lancio 8K72 (in seguito chiamato veicolo di lancio Vostok) fu lanciato dal cosmodromo di Bajkonur e portò nell'orbita bassa terrestre la navicella Vostok con a bordo Yury Gagarin. Il lancio del primo veicolo spaziale con equipaggio al mondo è stato gestito dal progettista di sistemi missilistici e spaziali Sergey Korolev, dal direttore del sito di test di Bajkonur Anatoly Kirillov e dal responsabile dei test missilistici Leonid Voskresensky. Il Giorno della Cosmonautica è una data particolarmente sentita in Russia tra progettisti, scienziati, ingegneri, lavoratori, astronauti.In Russia vengono organizzati centinaia di eventi dedicati al Giorno della Cosmonautica. Si svolgono sia online che offline nei planetari e nei musei di cosmonautica, le strade cittadine sono decorate con simboli spaziali, si tengono anche mostre tematiche, festival e spettacoli.

