Ministero Esteri russo: rischi per il trasporto aereo civile dopo forniture di armi a Kiev

"Le armi occidentali, compresi bazooka e lanciarazzi portatili, che entrano in Ucraina, a causa della dilagante corruzione diffusa in tutto il mondo, in zone di altri conflitti regionali, cadono nelle mani della criminalità organizzata, terroristi ed estremisti di vario genere ... Presto sarà il momento di sollevare la questione della sicurezza del trasporto aereo civile nel mondo, anche in Europa", ha affermato il ministero.