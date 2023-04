https://it.sputniknews.com/20230412/le-nuove-dichiarazioni-del-cremlino-minacciano-lucraina-di-seri-problemi-17146821.html

Le nuove dichiarazioni del Cremlino minacciano l'Ucraina di seri problemi

Secondo Exxpress, la mancanza di piani da parte del Cremlino per condurre una nuova mobilitazione è una minaccia per l'Ucraina. 12.04.2023, Sputnik Italia

La mancanza di piani da parte del Cremlino per realizzare una nuova ondata di mobilitazione parziale dovrebbe essere motivo di grande preoccupazione per l'Ucraina e l'Occidente, scrive Exxpress. L'affermazione della leadership russa, secondo cui l'esercito può tenere testa all'esercito ucraino, con truppe già di stanza in Ucraina orientale, non è di buon auspicio per Kiev. Secondo l'autore dell'articolo, ciò significa che il presidente russo Vladimir Putin e il suo team controllano la situazione nell'Ucraina orientale, ha riassunto Exxpress.

