Domani a Samarcanda la 4° conferenza ministeriale dei Paesi confinanti con l'Afghanistan

La parte cinese continuerà al meglio delle sue capacità per fornire assistenza nella ricostruzione e far raggiungere uno sviluppo indipendente e sostenibile all'Afghanistan, promuovere la cooperazione nei settori dell'economia e degli investimenti, della salute, della riduzione della povertà, dell'agricoltura, della prevenzione e mitigazione delle catastrofi. Inoltre Pechino apprezza il coinvolgimento dell'Afghanistan nel progetto della Nuova Grande Via della Seta e promette impegno per l'assistenza dei rifugiati in ambito internazionale.