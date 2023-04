https://it.sputniknews.com/20230411/ministero-difesa-russo-lancia-sezione-multimediale-sui-crimini-dei-nazisti-contro-i-prigionieri-17143558.html

Ministero Difesa russo lancia sezione multimediale sui crimini dei nazisti contro i prigionieri

Il dicastero militare russo ha lanciato la rubrica "Volto animalesco del fascismo" sui crimini contro i prigionieri dei lager in occasione della Giornata... 11.04.2023, Sputnik Italia

ministero della difesa della federazione russa

storia

nazismo

Il ministero della Difesa russo lancia oggi la sezione storica ed educativa "Volto animalesco del fascismo", che coincide con la Giornata internazionale per la liberazione dei prigionieri dei campi di concentramento nazisti, ha affermato in una nota il dicastero. La Giornata internazionale per la liberazione dei prigionieri dei campi nazisti viene celebrata ogni anno l'11 aprile per decisione delle Nazioni Unite. In questo giorno del 1945, i prigionieri del campo di concentramento di Buchenwald si ribellarono ed ottennero la libertà.

