Tesla costruirà un super-impianto a Shanghai per la produzione di batterie Megapack

Tesla e le autorità della zona di libero scambio di Shanghai hanno firmato un accordo per costruire una "super fabbrica" per la produzione di batterie energetiche commerciali ad alta capacità Megapack, ha riferito la società su Twitter.Secondo i resoconti dei media, il volume di produzione annuale inizialmente previsto è fino a 10.000 batterie, che equivarrebbe a 40 gigawattora di accumulo di energia.La costruzione dell'impianto dovrebbe iniziare nel terzo trimestre del 2023 e la fabbrica dovrebbe essere messa in servizio entro la fine del secondo trimestre del 2024.L'annuncio di Tesla è arrivato mentre il governo degli Stati Uniti ha fatto pressioni sulle società americane affinché diventassero meno dipendenti dalla Cina, nel mezzo della crescente tensione tra Pechino e Washington.Nel 2022, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha firmato un ordine esecutivo per attuare il CHIPS and Science Act da 280 miliardi di dollari del 2022, che include oltre 52 miliardi di dollari in sussidi per i produttori di semiconduttori statunitensi nel tentativo di contrastare il crescente peso tecnologico della Cina.Inoltre, l'amministrazione Biden ha esteso il controllo sull'esportazione della tecnologia dei semiconduttori statunitensi a 28 società cinesi per limitare la capacità di Pechino di realizzare alcuni microchip di fascia alta utilizzati in applicazioni militari.

