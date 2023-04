https://it.sputniknews.com/20230410/senatore-americano-preoccupato-per-un-possibile-nuovo-11-settembre-17141994.html

Senatore americano preoccupato per un possibile nuovo 11 settembre

La decisione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden di ritirare le truppe dall'Afghanistan ha aperto la strada a un altro attacco terroristico negli Stati... 10.04.2023, Sputnik Italia

usa

afghanistan

Lo ha affermato il senatore repubblicano Lindsey Graham.Come ha osservato Graham, con riferimento a un rappresentante del dipartimento militare statunitense, gli Stati Uniti potrebbero essere attaccati senza preavviso dai terroristi dell'Afghanistan nei prossimi sei mesi.L'ultimo rapporto della Casa Bianca, ha osservato Graham, indica il completamento della missione in Afghanistan e l'eliminazione di “tutte le minacce terroristiche” nel Paese, il che non è vero.All'inizio di aprile, l'amministrazione statunitense ha consegnato al Congresso i materiali segreti di un'analisi interdipartimentale "post factum" del ritiro delle truppe statunitensi dall'Afghanistan, che è diventata oggetto di un'indagine da parte dei legislatori. I documenti, che potrebbero far luce sugli errori di calcolo di militari, politici e diplomatici al termine della campagna, sottolineano che il margine di manovra del presidente Joe Biden è stato "significativamente ridotto dalle condizioni create dal suo predecessore" Donald Trump.Trump ha anche accusato Biden di aver tentato di trasferire la responsabilità per il frettoloso ritiro delle truppe americane dall'Afghanistan nel 2021, che lo stesso politico ha definito una "resa incompetente".Successivamente, il Partito Repubblicano alla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha iniziato a indagare su vari episodi dell'amministrazione democratica, inclusa la fine della campagna statunitense ventennale in Afghanistan.

