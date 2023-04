https://it.sputniknews.com/20230410/lukashenko-minsk-cerca-garanzie-di-sicurezza-da-mosca-in-caso-di-aggressione-esterna-17142935.html

Lukashenko: Minsk cerca garanzie di sicurezza da Mosca in caso di aggressione esterna

Lukashenko: Minsk cerca garanzie di sicurezza da Mosca in caso di aggressione esterna

Minsk richiede che Mosca fornisca garanzie di sicurezza alla Bielorussia per proteggere il territorio della repubblica come se fosse il proprio territorio in... 10.04.2023, Sputnik Italia

"In generale, ne abbiamo discusso durante i colloqui [dei presidenti di Bielorussia e Russia], in modo che in caso di aggressione contro la Bielorussia, la Russia protegga la Bielorussia come proprio territorio. Questa è la sicurezza di cui abbiamo bisogno", ha detto Alexander Lukashenko in un incontro con il ministro della Difesa russo Sergey Shoigu a Minsk.Lukashenko ha affermato di aver sollevato la questione durante i colloqui con il presidente russo Vladimir Putin, che ha sostenuto pienamente le idee di Minsk in merito.Il ministro della Difesa russo è arrivato nella capitale bielorussa per tenere un incontro sulla sicurezza con Lukashenko.L'incontro arriva poche settimane dopo che il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo bielorusso Alexander Lukashenko hanno tenuto colloqui a Mosca, dove il capo di stato russo ha annunciato che le armi nucleari tattiche russe sarebbero state dispiegate in Bielorussia in risposta alla NATO, che staziona le sue armi vicino ai confini della Russia."Gli Stati Uniti lo fanno da decenni. Hanno piazzato a lungo le loro armi nucleari tattiche sul territorio dei paesi alleati, dei paesi della NATO, in Europa. In sei stati, se la memoria non mi inganna: Germania, Turchia, Paesi Bassi, Belgio, Italia e Grecia. Non ci sono armi nucleari in Grecia in questo momento, ma c'è un impianto di stoccaggio", ha aggiunto il presidente russo.Il Cremlino ha sottolineato il fatto che la mossa non violi gli impegni della Russia alla non proliferazione, poiché Mosca manterrà il controllo sulle armi nucleari. I siti di stoccaggio delle armi dovrebbero essere completati entro il 1° luglio.Da parte sua, Lukashenko ha chiarito che potrebbe anche considerare di ospitare armi nucleari strategiche russe se ritenuto necessario per la protezione del Paese.

